إصابة 15 شخصا إثر خروج طائرة عن المدرج قبل إقلاعها بالهند

نيودلهي (صدى):

تسبب انحراف طائرة تابعة لشركة الطيران الهندية “جت ايروايز” اليوم عن مدرج خلال استعدادها للإقلاع في مطار غاو غرب الهند، في إصابة 15 شخصا بجروح.

وقال الناطق باسم البحرية الهندية دي كي شارما في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إن “15 راكبا أصيبوا بجروح طفيفة ويعانون من رضوض أو كسور”.

وخرجت الطائرة التي كانت تقل 161 شخصا ومتوجهة إلى بومباي، عن المدرج بينما كانت تستعد للإقلاع.