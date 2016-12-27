نشر : 2016/12/27 - 10:51 ص 365 مشاهدة 4 تعليق فيديوهات متنوعة فيديو : دارين البايض .. الطفش ومايسوي مفضلة تكبير طباعة حفظ Tweet
4 تعليقات
دمها خفيف مو زي الي عندي ما تفرح الا وهي رايحه السوق ولا عند قريباتها وفي البيت نكد ومد بوز
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يا أخ مسفر حرام عليك لاتطلع أسراراها وتقارنها ب ذي ,*
فراغ كبييييير تعيشه هذه الانسانه، صحيح دمها خفيف، بس ياليت تنتبه لنفسها ولازم توعي نفسها لاتوقع في شبك ذئب بشري -انتبهي يادارين فرأسي اوشك على المشيب من اهوال ماسمعت ورأيت.
فاحذري الدكتور وغيره فعند (الصرمه) سوف تنهشين.