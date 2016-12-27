بالفيديو ..متنافسة ” أراب آيدول” كاميليا ورد تهاجم أحلام وتصفها ب ” ملكة البقر”

مليكة فؤاد (صدى):

شنت المشاركة الجزائرية، كاميليا ورد، المقصية من برنامج “أراب آيدول ” هجوما عنيفا على الفنانة الإماراتية أحلام التي تعتبرها سببًا في إقصائها، ووصفتها في أحد مقاطع الفيديو بـ”ملكة البقر”، وأحلام لا تزال تترفع عن الرد.

جاء ذلك بسبب عدم تقبل المرشحة خروجها من المسابقة بروح رياضية، معتبرة نفسها تستحق اللقب دونًا عن غيرها، كتبت على “تويتر” بعد إقصائها: “حسبي الله ونعم الوكيل فيك صدقيني بسبب ظلمك لي دعوتي ستأخد منك أغلى شيء تملكينه مثل ما حاولت أن تأخدي مني أكثر شيء أحبه”.

وصبت “ورد” غضبها على أحلام ،إذ خصصت لاحقا بضع تدوينات للنيل منها، فوصفتها بأنها ظالمة وأنّ “كاميليا تاج رأسها” و”زعزعت عرشها” وأشياء من هذا القبيل.

وتفاعل جمهور المشتركة الجزائرية مع الموضوع بوسم #أحلام_مقهورة_من_كاميليلا، فهاجموا المغنية الإماراتية بأسلوب خرج -في الكثير من الأحيان- عن حدود اللياقة والأدب.

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