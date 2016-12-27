شرطة جازان ترصد 232 مخالفة على منشآت تجارية

حسن الجعفري (صدى):

رصدت شرطة منطقة جازان ممثلة في شعبة الحراسات اﻷمنية المدنية أكثر 200 مخالفة على منشآت ومجمعات تجارية وذلك في إطار جولاتها التفتيشية على المنشآت والمجمعات التجارية بالمنطقة والتاكد من نظاميتها حرصا على توفير كافة الجوانب اﻷمنية بها وفق اﻷنظمة والتعليمات.

وأوضح الناطق اﻹعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد عبدالرحمن الزهراني أن تلك الجولات التي نفذتها شعبة الحراسات اﻷمنية المدنية على المنشآت والمجمعات التجارية بالمنطقة أسفرت عن رصد 232 مخالفة لنظام الحراسات اﻷمنية المدنية بالإضافة ل34 مخالفة لشركات تمارس نشاط الحراسات اﻷمنية.

وبين الزهراني أن الجولة اﻷمنية الميدانية لشعبة الحراسات اﻷمنية المدنية كشفت شركة تمارس نشاط الحراسات اﻷمنية بتراخيص مزورة ليتم تدوين محضرا بالواقعة وضبط المتهمين فيها وإحالتهم لجهة اﻹختصاص.

من جهته، أشاد مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة اﻷمنية الدائمة اللواء ناصر بن صالح الدويسي بهذه الجهود مؤكدا إستمرارية الجولات.

مشيدا بتعاون مسؤولي الشركات وهو العامل اﻷساسي للنجاح.