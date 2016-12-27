سفارة المملكة في تركيا: لا صحة لإيقاف تأشيرات السعوديين

فهد العبدالله (صدى):

أكدت سفارة المملكة في تركيا عدم صحة ما تردد عن إيقاف تأشيرات السعوديين الراغبين في زيارة تركيا،.

وأوضح أن التأشيرات ما زالت تصدر للسعوديين من المطارات التركية، مشيراً إلى أنه لم يرد للسفارة من السلطات التركية ما يفيد بإيقاف منح تأشيرات الدخول من المطارات التركية للمسافرين السعوديين.

وأضاف أن السفارة لم تصدر أية تحذيرات بشأن السفر إلى تركيا، لعدم وجود ما يستدعي ذلك، مبيناً أنها دعت فقط للابتعاد عن أماكن التوتر والتجمعات.