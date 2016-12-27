“جزائية مكة” تقضي بسجن مواطن 10 سنوات وجلده 1200 جلدة لتجارته في الحشيش

نايف السالم (صدى):

قررت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة سجن مواطن 10 سنوات، وجَلده 1200 جَلدة مفرقة على دفعات، كل دفعة 50 جَلدة، وتغريمه 100 ألف ريال، ومنعه من السفر لمدة 10 سنوات، ابتداء من انتهاء محكوميته، وذلك لقيامه بترويج أكثر من 59 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر للمرة الثانية بهدف الكسب المادي، عن طريق نقلها من منطقة الجنوب إلى منطقة مكة المكرمة.

وكان المواطن قد تم القبض عليه خلال استقلاله سيارته بصحبة ابنه في العقد الأول؛ لإبعاد الشبهة عنه، وعند تفتيش المركبة تم العثور على 59 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر، خبأها داخل العجلة الاحتياطية (اسبير) لمركبته.

ووجهت له اتهامات بحيازته الحشيش المخدر بقصد الكسب المادي. وبعد ثبوت الأدلة اعترف الجاني بما نُسب إليه، وتم تصديق الاعتراف شرعًا، وإحالة كامل القضية إلى المحكمة الجزائية بمكة المكرمة.

وبناء على ذلك تم إصدار الحكم عليه بالسجن 10 سنوات، وجَلده 1200 جَلدة مفرقة على دفعات، كل دفعة 50 جَلدة، وتغريمه 100 ألف ريال، ومنعه من السفر لمدة 10 سنوات ابتداء من انتهاء محكوميته.