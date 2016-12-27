“جزائية مكة” تقضي بسجن مواطن 10 سنوات وجلده 1200 جلدة لتجارته في الحشيش

قررت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة سجن مواطن 10 سنوات، وجَلده 1200 جَلدة مفرقة على دفعات، كل دفعة 50 جَلدة، وتغريمه 100 ألف ريال، ومنعه من السفر لمدة 10 سنوات، ابتداء من انتهاء محكوميته، وذلك لقيامه بترويج أكثر من 59 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر للمرة الثانية بهدف الكسب المادي، عن طريق نقلها من منطقة الجنوب إلى منطقة مكة المكرمة.
وكان المواطن قد تم القبض عليه خلال استقلاله سيارته بصحبة ابنه في العقد الأول؛ لإبعاد الشبهة عنه، وعند تفتيش المركبة تم العثور على 59 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر، خبأها داخل العجلة الاحتياطية (اسبير) لمركبته.
ووجهت له اتهامات بحيازته الحشيش المخدر بقصد الكسب المادي. وبعد ثبوت الأدلة اعترف الجاني بما نُسب إليه، وتم تصديق الاعتراف شرعًا، وإحالة كامل القضية إلى المحكمة الجزائية بمكة المكرمة.
وبناء على ذلك تم إصدار الحكم عليه بالسجن 10 سنوات، وجَلده 1200 جَلدة مفرقة على دفعات، كل دفعة 50 جَلدة، وتغريمه 100 ألف ريال، ومنعه من السفر لمدة 10 سنوات ابتداء من انتهاء محكوميته.
2 تعليقان
اللهم صلّ على نبينا محمد ﷺعدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عنه الغافلون
السجن عشر سنوات والجلد 1200 جلده كثير جدا من شان تهريب الحشيش علما بان مهرب الخمر مثلا او حبوب الهلوسه اخطر على البشر من الحشيش لان مستعمل الحشيش لا يعمل مشاكل لاحد ولا يرتكب جرائم مثل السرقه او القتل لا سمح الله ولا يحتاج الى علاج مكلف مثل الاشياء المخدره الاخرى بعكس مستعملي الخمر واالحبوب والهروين اللي ممكن يعمل اي حاجه من اجل الحصول عليها لذلك السجن بهذه المده كثير فالمفروض ان تكتفي المحكمه بسجنه سنه ومصادره السياره وجلده 50 جلده فقط