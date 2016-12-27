إغلاق وغرامات مالية لـ47 منشأة صناعية مخالفة للبيئة

علي القحطاني (صدى):

قامت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتغريم 47منشأة مخالفة للاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية شملت منشآت صناعية بمنطقة الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية وكذلك المدينة المنورة وأن الغرامات ما بين مخالفة مالية وأمر إغلاق حتى يتم تصحيح وضعها البيئي.

أوضح بذلك رئيس لجنة النظر في المخالفات وتوقيع العقوبات الدكتور ماجد أبو عشي إلى أن هذه العقوبات تأتي ضمن جهود الهيئة في تطبيق النظام العام للبيئة في المملكة ولوائحه التنفيذية، والتأكد من التزام جميع المنشآت الصناعية والتنموية بالاشتراطات والمقاييس والمعايير المعمول بها في المملكة.