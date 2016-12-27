لتفادي التأخير.. توجيهات لجدولة مستحقات الشركات على الجهات الحكومية

عادل الحربي (صدى):

صدرت توجيهات لجدولة مستحقات الشركات على الجهات الحكومية ليتم دفعها بالكامل، خلال الفترة القادمة من دون تأخير.

وأوضحت مصادر أن التوجيهات تهدف لتفادي حالات التأخير التي حدثت في السابق، متوقعةً أن تؤدي تلك التعليمات إلى سلاسة تنفيذ المشاريع الحكومية خلال عام 2017، ما يساعد القطاع الخاص على تعزيز نموه وتطوير قدراته.

وأضافت أن الجدولة تكون من خلال جداول تحدد تلك المستحقات بشكل واضح، مع إرفاق مسوغات الصرف النظامية المعتمدة، وفق أنظمة الدولة وتوجيهات وزارة المالية والجهات المعنية.