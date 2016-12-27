أسعار النفط تشهد تبايناً بعد شكوك حيال التزام بتخفيضات “أوبك”

نايف السالم (صدى):

شهدت أسعار النفط تبايناً اليوم الثلاثاء، بعد عودة الشكوك حيال التزام الدول بتخفيضات أوبك الأخيرة بعد كشف الجزائر عن اعتزامها زيادة الإنتاج.

وفي الساعة 04:05 بتوقيت جرينتش، تراجع أسعار العقود الآجلة لخام برنت 2 سنت أو 0.04% إلى 55.88 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي بنحو 11 سنت بما يعادل 0.21 % إلى 53.13 دولار للبرميل.

ويترقب المستثمرون بيانات معهد البترول الأمريكي في وقت متأخر اليوم، والتي سيتبعها الإعلان الرسمي عن بيانات تلك المخزونات من قبل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وذلك في وقت متأخر يوم الأربعاء.