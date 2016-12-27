بالصور.. محافظ العرضيات يدشن مهرجان العسل بالعرضيات

سعيد القرني (صدى):

‏دشن سعادة محافظ محافظة العرضيات الاستاذ علي بن يوسف الشريف مساء أمس الإثنين فعاليات مهرجان العسل الخامس بالعرضيات الذي تنظمه لجنه التنميه الآجتماعيه بالعرضيه الجنوبيه تحت شعار “العسل الأصلي في موطنه الأصلي” بحضور رؤساء الدوائر الحكوميه والشيوخ وعدد من الشعراء والضيوف والأعلامين وبدعم سخي من رجل الاعمال الشيخ محمد بن علي حوفان الشمراني، أبو الوليد، وعند وصول المحافظ مقر الحفل دشن خيمة النحالين ومعارض الجهات الحكوميه المشاركه في المهرجان وتجول فيها وشاهد ما تحتويه المعارض.

كما دشن خيمه الأسر المنتجه وتجول فيها وشاهد ما تحتويه الخيمه من الإنتاج الأسري بعد ذالك انتقل المحافظ والضيوف إلى مقر الحفل حيث أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة.

وفي نهاية الحفل كرمت اللجنه المنظمه للمهرجان الجهات المشاركه في المهرجان.

الجدير بالذكر ان “صدى” احد الصحف الراعيه للمهرجان إعلاميا.