وزير الإسكان: بناء 300 ألف وحدة سكنية خلال عام 2017

على القحطاني (صدى):
أكد ماجد الحقيل وزير الإسكان أن الوزارة تستعد لتنفيذ خارطة طريق خلال عام 2017م، تتضمن بناء 300 ألف وحدة سكنية فى إطار العمل خطة الوزارة للتغلب على أزمة الإسكان .
وقال الحقيل أن الخطة تتضمن بناء 100 ألف وحدة سكنية في الرياض بالشراكة مع كوريا الجنوبية، و100 ألف وحدة بالأحساء بالشراكة مع الصين، بالإضافة لبناء 100 ألف وحدة سكنية أخرى بعدد من المناطق بالتعاون مع مطورين محليين.
وأضاف عضو الجمعية السعودية للمقاولين الدكتور عبدالله المغلوث أن حل أزمة الإسكان نال اهتماماً كبيراً في ميزانية 2017م، مبيناً أن أزمة السكن تتعلق بـ3 عوامل رئيسة، تتمثل في القدرة الشرائية للمواطن، وارتفاع الأسعار، وتوفير التمويل اللازم دون كلفة مالية مرتفعة بسبب الفائدة المركبة.
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من الملاحظ إهتمام وزارة الإسكان بالمنطقة الوسطى والشرقية والجنوبية أما المنطقة الغربية فهي
من آخر إهتماماتها وأكبر دليل هذه التقسيمة التي اتت في ثنايا تصريحهم …
وقال الحقيل أن الخطة تتضمن بناء 100 ألف وحدة سكنية في الرياض بالشراكة مع كوريا الجنوبية،
و100 ألف وحدة بالأحساء بالشراكة مع الصين، بالإضافة لبناء 100 ألف وحدة سكنية أخرى بعدد
من المناطق بالتعاون مع مطورين محليين… أنتهى .
يعني لو كان هناك أي وحدات سكنية ستبنى في المنطقة الغربية فستكون من ضمن الــ 100 ألف
وحدة التي ستبنى في عدة مناطق بمعنى أن نصيب المنطقة الغربية من تلك الوحدات لن يتجاوز
الــ 20% من الـ 100ألف وحدة . !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
الاسكان ان تكذب اكثر،،،
لو شب حريق بمبنا واحد لاشتعل كل من حولها وكيف الجدار لاصق بين البيتين يعني يقدر ولد الجيران لاسمح الله ادا مو متربي عدل يقفز للبيت الثاني او حرامي او ماشابهه ذلك
هناك تحيز عن المناطق الغربية فهم يكرهونها ولا يتمنون ان تتطور وتاخذ نصيبها من الاسكان
المنطقة الوسطى ينحازون لها والمنطقة الشرقية متنفس لهم والمنطقة الغربية لهم بها مصالح من اراضي وابراج وعمائر تجارية لا يردون ان يخربوا سوقهم بايديهم
منذوا قامت الدولة وصندوق التنميه لم يتوقف وفي اصعب الظروف واثناء حرب الخليج والاسماء تنزل جيت انت شخصيا ووقفتها (بامر من وقفتها) لابد من محاسبتك وعدم تركك في منصبك لاستفزاز اكثر من ٢٠٠٠٠٠٠٠ عشرين مليون نسمه وبصفه عاجلة لابد من فتح تحقيق وانا اناشد الملك سلمان ابن عبدالعزيز بايقاف هاذه المهزله