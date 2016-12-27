ضبط سوداني بمطار القاهرة لمحاولته تهريب سلاح ناري على شكل كاميرا

ألقت سلطات الجمارك بمطار القاهرة، القبض راكب سوداني أثناء محاولته تهريب سلاح ناري على شكل كاميرا، وتم إحالته للجهات الأمنية المعنية للتحقيق معه.

وكان اشتبه مأمور الجمرك “عمرو الفولي” في أحد الركاب يدعى “أبو بكر.ع.ح – سوداني الجنسية”، وذلك أثناء إنهائه إجراءات تفتيش ركاب الطائرة السودانية القادمة من الخرطوم، وبفحصه وتفتيشه تم العثور على سلاح ناري على شكل كاميرا وتم ضبطه

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة،وتم التحفظ على السلاح الناري،وأخطرت الجهات المختصة لتولى التحقيق .