مليون وافد غير مؤمنين صحياً فى المملكة

طلال الغامدي (صدى):

قالت مصادر أن عدد الوافدين فى المملكة يبلغ 10.4 ملايين نسمة، أى يشكلون ثلث السكان بنسبة 33 % مضيفة أن عدد المشمولين بالتغطية الصحية من العمالة الوافدة في نهاية عام 2015 نحو 7.6 ملايين وافد.

وتابعت أن هناك نحو مليون وافد غير مؤمنين صحياً على أراضي المملكة، باستثناء العمالة المنزلية النظامية التي لم يشملها التأمين الصحي والتي بلغت نحو 1.93 مليون عامل وعاملة، حتى نهاية 2015.

واشارت إلى أن الإجراءات الإلكترونية المتعلقة بموقع وزارة الداخلية “أبشر” تمكن من ضبط عمليات التحايل المتعلقة بأنظمة التأمين، حيث إن الشركات والمؤسسات لن تتمكن من إصدار الإقامات والاستفادة من الخدمات الحكومية إلا بوجود التأمين الصحي.