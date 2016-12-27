الهيئة الصحية: تحويل 17 لجنة علمية في التخصصات الفرعية إلى مجالس علمية

على القحطاني (صدى):

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تحويل 17 لجنة علمية في التخصصات الفرعية إلى مجالس علمية في إطار خطة «الهيئة» الاستراتيجية المتضمنة خططاً للتوسع في مجالات التدريب ضمن برنامج شهادة الاختصاص السعودية بما يحقق الأهداف العامة لخطة «التحول الوطني 2020» وتحقيق «رؤية المملكة 2030» .

وقال عبدالله الزهيان المتحدث الرسمي باسم «الهيئة» ، أن القرار سيعطي مساحة أكبر لتفعيل عمل هذه المجالس وتوسيع دائرة الجهات المشاركة والتوسع في الطاقة الاستيعابية للتدريب وتحديث البرامج حسب ما نصت عليه اللائحة.

وتابع أن القرار يشمل لجان الاستعاضة السنية، الطب الشرعي، الطب الطبيعي وإعادة التأهيل، العناية المركزة لدى الكبار، أمراض وجراحة اللثة، تقويم الأسنان وعظام والوجه والفكين، جراحة الأطفال، جراحة التجميل والحروق، جراحة القلب، جراحة المخ والاعصاب، جراحة الوجه والفكين، طب الأعصاب لدى الأطفال، طب الأعصاب، طب المجتمع، طب أسنان الأطفال، طب جذور وعصب الأسنان، طب الفم والعلوم التشخيصية.

وأشار إلى أن اللجان العلمية لكل من تخصص العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي, الأجهزة التعويضية، السمعيات، البصريات، البلع والتواصل، الرعاية التنفسية تم ضمها ضمن مجلس علمي جديد بمسمى المجلس العلمي للتأهيل الصحي.

ويشكل المجلس من أعضاء اللجان العلمية الحالية لتلك التخصصات ويعين رئيساً له وفق اللائحة التنفيذية للمجالس واللجان العلمية، فيما تم ضم اللجان العلمية لكل من تخصص التغذية العلاجية، صحة الفم والأسنان، علم النفس العيادي ضمن مجلس علمي جديد بمسمى المجلس العلمي لصحة المجتمع، ويشكل المجلس من أعضاء اللجان العلمية الحالية لتلك التخصصات ويعين رئيساً له .