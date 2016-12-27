ارتفاع معدل البطالة في اليابان للمرة الأولى خلال ثلاثة أشهر

طوكيو (صدى):

قالت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء ، إن معدل البطالة في اليابان ارتفع للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر.

وبلغ معدل البطالة 1ر3% في نوفمبر مقارنة بـ 0ر3% في الشهر الماضي، بحسب ما ذكرته وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.

وذكرت الوزارة أن المجال الطبي وخدمات الرعاية شطبا 60 ألف وظيفة ليصل الإجمالي إلى 92ر7 مليون موظف، بينما فقد المصنعون 50 ألف وظيفة إلى 32ر10 مليون وظيفة.

أفادت وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بأن معدل توافر الوظائف والذي يقاس بنسبة عدد الوظائف المتاحة وعدد الباحثين عن العمل، ارتفع إلى 41ر1 وظيفة لكل باحث عن عمل في نوفمبر، مقابل 40ر1 وظيفة في الشهر السابق عليه.