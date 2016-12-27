تسجيل عدادات الكهرباء بأسماء المستأجرين ضمن خدمة إيجار

عادل الحربي (صدى):
أكدت مصادر إنه سيتم مستقبلاً تسجيل عدادات الكهرباء باسم مستأجر العقار أو السجن، تحت مسمى “مستفيد” طوال فترة الإيجار.
وأشارت المصاد إلى أنه سيتم تفعيل ذلك ضمن خدمة “إيجار” الجديدة التي تعتزم وزارة الإسكان تطبيقها لتقدير المعونة الحكومية، مضيفة أن العداد سيكون باسم المستفيد وهو المستأجر وسيوقف بمجرد إخلاء السكن.
وأعلنت وزارة الإسكان عن انتهائها من الربط الإلكتروني مع وزارتي التجارة والعدل ومركز المعلومات الوطني، ويجري العمل حالياً على الربط مع وزارة العمل والبريد السعودي وشركة المياه الوطنية والشركة السعودية للكهرباء.
5 تعليقات
من قررت الحكومه رفع الدعم عن بعض الشركات ..الان اصبح المواطن بيد الشركات ..مثل الكهرباء ..والمياه .وغيرها ..الله يكون بعون المواطن يارب ..
هاي الشغله قديمه ولكن تعتمد على المستاجر اذا اخذ عقد الايجار وذهب الى الشركه وطلب منهم وضع العداد باسمه بناء على عقد الايجار . ولكن ليس كل مستأجر يقوم بهذه الاجرائات
الشغله المهمه هي عداد الماء المفروض كل شقه لها عاد ماء خاص بها لكي يعرف كل مستأجر تكلفته من الماء وخصوصا بعد التعرفه الجديده المرتفعه
بأمر الملك .. حملة شعبية في جميع مناطق المملكة لإغاثة الشعب السوري
طيب اذا العداد مشترك كيف الحل؟؟
هو باقي عند المواطن شي حتى يدفعه
خلاص فلسنا