داعية أمريكي: تراكم ديون الولايات المتحدة جنون وقد يؤدى إلى الانهيار

قال الداعية الأمريكي المسلم حمزة يوسف، نائب رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، “أستغرب من أمريكا التي أنتجت الآيفون أن تختار مثل ترامب كرئيساً لها ، فهو خالف كل التوقعات ، أما بالنسبة لنا حالياً نحن المسلمون في أمان بالولايات المتحدة لأن أول بند في دستورها هو حرية الأديان .
وأضاف عبر لقاء له مع قناة روسيا اليوم ، حيث قال حمزة يوسف :” الدين العام للولايات المتحدة وصل إلى 20 تريليون دولار وهذا جنون وقد يؤدي إلى الانهيار ، و ما يدور الآن بين أمريكا والأقطاب الأخرى التي تنافسها أسميه بحرب العملات ، والصين كمثال هي منافس قوي لأنها تمتلك الكثير من الأوراق “العملات” .
وأكد “يوسف” أن الوحدة فى الإسلام لا توجد في أي دين آخر ، فكل المسلمين باختلاف مذاهبهم يؤدون نفس الشعائر وقبلتهم واحدة مضيفاَ ” نحن لا ننفي الجهاد فالجهاد موجود في ديننا ، ولكن نقول أن الجهاد يكون دفاعاً عن الوطن ، وهو ما يسمى بالجهاد الدفاعي ، إنما فكرة أن تغزو دولة دولة أخرى للدفاع عن نفسها فهذا أمر غير مقبول نهائياً”
الدين العام للولايات المتحدة وصل إلى 20 تريليون دولار وهذا جنون وقد يؤدي إلى الانهيار
الله يسمع منك ويفرحنا بانهيار امريكا اقتصادياً