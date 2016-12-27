داعية أمريكي: تراكم ديون الولايات المتحدة جنون وقد يؤدى إلى الانهيار

واشنطن (صدى):

قال الداعية الأمريكي المسلم حمزة يوسف، نائب رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، “أستغرب من أمريكا التي أنتجت الآيفون أن تختار مثل ترامب كرئيساً لها ، فهو خالف كل التوقعات ، أما بالنسبة لنا حالياً نحن المسلمون في أمان بالولايات المتحدة لأن أول بند في دستورها هو حرية الأديان .

وأضاف عبر لقاء له مع قناة روسيا اليوم ، حيث قال حمزة يوسف :” الدين العام للولايات المتحدة وصل إلى 20 تريليون دولار وهذا جنون وقد يؤدي إلى الانهيار ، و ما يدور الآن بين أمريكا والأقطاب الأخرى التي تنافسها أسميه بحرب العملات ، والصين كمثال هي منافس قوي لأنها تمتلك الكثير من الأوراق “العملات” .

وأكد “يوسف” أن الوحدة فى الإسلام لا توجد في أي دين آخر ، فكل المسلمين باختلاف مذاهبهم يؤدون نفس الشعائر وقبلتهم واحدة مضيفاَ ” نحن لا ننفي الجهاد فالجهاد موجود في ديننا ، ولكن نقول أن الجهاد يكون دفاعاً عن الوطن ، وهو ما يسمى بالجهاد الدفاعي ، إنما فكرة أن تغزو دولة دولة أخرى للدفاع عن نفسها فهذا أمر غير مقبول نهائياً”