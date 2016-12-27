تفاصيل جديدة عن الحفلة الراقصة المختلطة فى جدة .. وارتفاع عدد الموقوفين

نايف السالم (صدى):

كشفت مصادر مطلعة عن اعترافات موثقة الحفلة الراقصة المختلطة فى جدة وهى أحدى المشاركات فيها حيث أدلت فى اعترافاتها أنها وثقت الفيديو لغرض شخصي ومنحته لإحدى صديقاتها فيما قامت الأخيرة بنشره على مواقع التواصل الإجتماعي

وأضافت المصادر أن عدد الموقوفين وصل إلى ستة أشخاص بعد نجاح شعبة التحريات والبحث الجنائي في استدراج المنظم الرئيسي للحفلة، وهو من جنسية عربية يلقب بـ«حفلة»، عمد إلى إغلاق جواله فور انتشار المقطع، وغادر إلى بلاده أملا في عدم ربط اسمه بالحفلة المختلطة، غير أن الجهاز الأمني نجح فى ضبطه كما شمل الإيقاف 3 نساء من جنسية عربية، واحدة أقرت بالتواجد في الشقة والمشاركة في الرقص والاختلاط مع آخرين لا تربطها بهم صلة شرعية، فيما أوقف آخر من جنسية عربية قبل أن يتم استدراج منظم الحفلة والشهير بــ«حفلة»، والإيقاع بأحد المواطنين فى وقت لاحق .

وكان الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، إنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل، الذي يظهر فيه مجموعة من النساء والرجال في حفل مختلط في مدينة جدة، فعلى ضوء ذلك عمدت شرطة المحافظة إلى تكوين فريق عمل أمني؛ لتحليل محتوى الفيديو؛ من أجل تحديد مكان التصوير، وهوية الأشخاص المشاركين.

وأسفرت جهود شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المحافظة عن تحديد مكان الحفل، وهوية المشاركين؛ وتم ضبط عدد منهم (هم وافدون من جنسية عربية)، وإحالتهم لفرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمحافظة بحكم الاختصاص، وجارٍ العمل على إحضار بقية المشاركين.