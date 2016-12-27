تفاصيل جديدة عن الحفلة الراقصة المختلطة فى جدة .. وارتفاع عدد الموقوفين

كشفت مصادر مطلعة عن اعترافات موثقة الحفلة الراقصة المختلطة فى جدة وهى أحدى المشاركات فيها حيث أدلت فى اعترافاتها أنها وثقت الفيديو لغرض شخصي ومنحته لإحدى صديقاتها فيما قامت الأخيرة بنشره على مواقع التواصل الإجتماعي
وأضافت المصادر أن عدد الموقوفين وصل إلى ستة أشخاص بعد نجاح شعبة التحريات والبحث الجنائي في استدراج المنظم الرئيسي للحفلة، وهو من جنسية عربية يلقب بـ«حفلة»، عمد إلى إغلاق جواله فور انتشار المقطع، وغادر إلى بلاده أملا في عدم ربط اسمه بالحفلة المختلطة، غير أن الجهاز الأمني نجح فى ضبطه كما شمل الإيقاف 3 نساء من جنسية عربية، واحدة أقرت بالتواجد في الشقة والمشاركة في الرقص والاختلاط مع آخرين لا تربطها بهم صلة شرعية، فيما أوقف آخر من جنسية عربية قبل أن يتم استدراج منظم الحفلة والشهير بــ«حفلة»، والإيقاع بأحد المواطنين فى وقت لاحق .
وكان الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، إنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل، الذي يظهر فيه مجموعة من النساء والرجال في حفل مختلط في مدينة جدة، فعلى ضوء ذلك عمدت شرطة المحافظة إلى تكوين فريق عمل أمني؛ لتحليل محتوى الفيديو؛ من أجل تحديد مكان التصوير، وهوية الأشخاص المشاركين.
وأسفرت جهود شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المحافظة عن تحديد مكان الحفل، وهوية المشاركين؛ وتم ضبط عدد منهم (هم وافدون من جنسية عربية)، وإحالتهم لفرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمحافظة بحكم الاختصاص، وجارٍ العمل على إحضار بقية المشاركين.
27 تعليق
ولماذا لا تذكر جنسية هؤلاء الوافدين ام ان التشهير فقط بالمواطنين !!
حفله..هاه..عزالله يالملقب بالحفله انها زانت الحفله في السجن ..
المفروض يتم التشهير بهم ومعاقبتهم ومن ثم تسفيرهم الى بلادهم ومنعهم من دخول البلاد
ادارات التحريات والبحث الجنائي بمناطق المملكه تقوم بجهود جباره للقبض على مرتكبي الجرائم ولكن المشكله في ضعف الاحكام الصادره بحق هاولاء المجرمين والعوده لتكرار جرائمهم لعدم وجود رادع قوي وهذا من اسباب الجرائم وكثرت الفساد بالبلاد وتتحمله الجهات الرسميه من محاكم وامارات المناطق وجهات التحقيق والله المستعان
طيب ايش نوع العقاب الي بتنفذ ضدهم
قول تعالى: ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الروم: 41].
الله يعز الهيئة كانت منتفه ريشهم بمشئية الله ترجع الهيئة وصلاحيتها زي اول وبقوة
جنسية عربية ؟؟
اعتقد معروفة هالجنسيه
ياليت تشهرو فيهم عبرة لغيرهم وللحذر من التعامل معهم مستقبلا
الله يقوي بلادنا على محاربة كل من يسيء لها سواء مواطنين أو اجانب وهم عايشين حياتهم الطبيعية لانه هذي التصرفات الوقحة طبيعية عندهم وبلادهم خليطية بكل شيء حتى ببيوتهم ولكن عندنا طبعا لازم يحترمون البلد وعاداته حتى لو كان هذا التصرف داخل بيت أو شقة خاصة ان شاء الله يأخذون جزاهم الشرعي وتسفير لبلدهم
3 جنسيات معروفة عاثة في الارض فساد معروفة الاول حرف ل والثاني حرف س والثالث حرف ف وكلها عندها عادي ليس لديهم غيرة نرجوا التشديد عليهم والتخفيف منهم حتى لايفسدوا المجتمع السعودي المحافظ الله يكفينا شرهم ويحفظ ارض الحرمين من كل مكروة انه سميع مجيب
يارب حفظك وسترك ورضاك والجنة
وبعدين ؟ هل سيطبق عليهم شرع الله (دستور البلد) ام ستحول منظمات حقوق الإنسان والطابور الخامس من الليبراليين المحليين( السوس) دون تطبيق حدود الشرع ؟؟
من جنسية عربية فقط
جنسيه عربيه جميعهم لبنانيين
اردني لبناني فلسطيني سوري
في صحيفة اخرى ذكر انهم سوريين ..
حسبنا الله ونعم الوكيل
استدراج المنظم الرئيسي للحفلة، وهو من جنسية عربية يلقب بـ«حفلة» ..
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اللحين بيعلمونك معنى .. الحفلة وكيف تقيمهااا .. هع ..
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صدى الأستايل .. للصحيفه جميل ورائع .. شكراً لكم .. فيس يبتسم ..@^_^@
وراهم وراهم كفو يا الجهات الأمنية
ليش التشهير والكلام الفاضي
ابد يسوون نظام يربطونه بالجوازات ويدخل ببصمة العامل يدخل ملفه كامل مخالفات مروريه او تجاوزات اخلاقيه وخلوات وعلاقات محرمه ويكتب تاريخها كذلك
ويسفر مباشره واذا جاء بعد كم سنه ابد يشوفون بصمته وتدخله ملفه ويحصلون هذه سوابق عليه ثم يرجعونه من حيد ماجاء
جنسية اخرى!! معروف من اصحاب سهرات الرقص والمجون لبنانين وسوريين واردنيين .
جنسية اخرى!! معروف من اصحاب سهرات الرقص والمجون لبنانين وسوريين واردنيين .
لماذا لايتم ذكر جنسيه المتورطين…عموما ابصم بكل اصابعي انهم سوووووريين .
لو سعودي كان اسمه على العنوان وبالخط العريض…لكن الاجنبي لاااااا؟؟؟؟!!!!
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وما خفي كان أعظم
الله يقويكم
حتى لو بمذاهبهم ومعتقداتهم يشوفوا أنو شئ طبيعي وأقل من عادي إلا أن البلد له قوانين وأنظمة واحترامهم لهذي القوانين هي احترامهم لشعبها وقيادتها ومقدساتها ، غير كذا خليهم يعيشوا عفنهم بعيد عن بلاد الحرمين.
صارت جده متصدره بالقضايا
صارت جده متصدره بالقضايا