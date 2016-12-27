تفاصيل جديدة عن الحفلة الراقصة المختلطة فى جدة .. وارتفاع عدد الموقوفين

تفاصيل جديدة عن الحفلة الراقصة المختلطة فى جدة .. وارتفاع عدد الموقوفين
نايف السالم (صدى):

كشفت مصادر مطلعة عن اعترافات موثقة الحفلة الراقصة المختلطة فى جدة وهى أحدى المشاركات فيها حيث أدلت فى اعترافاتها أنها وثقت الفيديو لغرض شخصي ومنحته لإحدى صديقاتها فيما قامت الأخيرة بنشره على مواقع التواصل الإجتماعي

وأضافت المصادر أن عدد الموقوفين وصل إلى ستة أشخاص بعد نجاح شعبة التحريات والبحث الجنائي في استدراج المنظم الرئيسي للحفلة، وهو من جنسية عربية يلقب بـ«حفلة»، عمد إلى إغلاق جواله فور انتشار المقطع، وغادر إلى بلاده أملا في عدم ربط اسمه بالحفلة المختلطة، غير أن الجهاز الأمني نجح فى ضبطه كما شمل الإيقاف 3 نساء من جنسية عربية، واحدة أقرت بالتواجد في الشقة والمشاركة في الرقص والاختلاط مع آخرين لا تربطها بهم صلة شرعية، فيما أوقف آخر من جنسية عربية قبل أن يتم استدراج منظم الحفلة والشهير بــ«حفلة»، والإيقاع بأحد المواطنين فى وقت لاحق .

وكان الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، إنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل، الذي يظهر فيه مجموعة من النساء والرجال في حفل مختلط في مدينة جدة، فعلى ضوء ذلك عمدت شرطة المحافظة إلى تكوين فريق عمل أمني؛ لتحليل محتوى الفيديو؛ من أجل تحديد مكان التصوير، وهوية الأشخاص المشاركين.

وأسفرت جهود شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المحافظة عن تحديد مكان الحفل، وهوية المشاركين؛ وتم ضبط عدد منهم (هم وافدون من جنسية عربية)، وإحالتهم لفرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمحافظة بحكم الاختصاص، وجارٍ العمل على إحضار بقية المشاركين.




27 تعليق


  1. بو نواس [ عدد التعليقات: 117 ] 27/12/2016 في
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    1

    ولماذا لا تذكر جنسية هؤلاء الوافدين ام ان التشهير فقط بالمواطنين !!

  2. سعيدمكني الشهراني. [ عدد التعليقات: 847 ] 27/12/2016 في
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    2

    حفله..هاه..عزالله يالملقب بالحفله انها زانت الحفله في السجن ..

  3. ابو عمار [ عدد التعليقات: 7880 ] 27/12/2016 في
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    3

    المفروض يتم التشهير بهم ومعاقبتهم ومن ثم تسفيرهم الى بلادهم ومنعهم من دخول البلاد

  4. النخيش [ عدد التعليقات: 548 ] 27/12/2016 في
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    4

    ادارات التحريات والبحث الجنائي بمناطق المملكه تقوم بجهود جباره للقبض على مرتكبي الجرائم ولكن المشكله في ضعف الاحكام الصادره بحق هاولاء المجرمين والعوده لتكرار جرائمهم لعدم وجود رادع قوي وهذا من اسباب الجرائم وكثرت الفساد بالبلاد وتتحمله الجهات الرسميه من محاكم وامارات المناطق وجهات التحقيق والله المستعان

  5. ابن المدينه [ عدد التعليقات: 18 ] 27/12/2016 في
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    5

    طيب ايش نوع العقاب الي بتنفذ ضدهم

    قول تعالى: ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الروم: 41].

  6. ابو محمد [ عدد التعليقات: 144 ] 27/12/2016 في
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    6

    الله يعز الهيئة كانت منتفه ريشهم بمشئية الله ترجع الهيئة وصلاحيتها زي اول وبقوة

  7. ابو فلان [ عدد التعليقات: 27 ] 27/12/2016 في
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    7

    جنسية عربية ؟؟
    اعتقد معروفة هالجنسيه
    ياليت تشهرو فيهم عبرة لغيرهم وللحذر من التعامل معهم مستقبلا

  8. 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 [ عدد التعليقات: 1923 ] 27/12/2016 في
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    8

    الله يقوي بلادنا على محاربة كل من يسيء لها سواء مواطنين أو اجانب وهم عايشين حياتهم الطبيعية لانه هذي التصرفات الوقحة طبيعية عندهم وبلادهم خليطية بكل شيء حتى ببيوتهم ولكن عندنا طبعا لازم يحترمون البلد وعاداته حتى لو كان هذا التصرف داخل بيت أو شقة خاصة ان شاء الله يأخذون جزاهم الشرعي وتسفير لبلدهم

  9. ولاول [ عدد التعليقات: 2 ] 27/12/2016 في
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    9

    3 جنسيات معروفة عاثة في الارض فساد معروفة الاول حرف ل والثاني حرف س والثالث حرف ف وكلها عندها عادي ليس لديهم غيرة نرجوا التشديد عليهم والتخفيف منهم حتى لايفسدوا المجتمع السعودي المحافظ الله يكفينا شرهم ويحفظ ارض الحرمين من كل مكروة انه سميع مجيب

  10. alfahad41 [ عدد التعليقات: 754 ] 27/12/2016 في
    رد
    10

    يارب حفظك وسترك ورضاك والجنة

  11. اغادير [ عدد التعليقات: 12 ] 27/12/2016 في
    رد
    11

    وبعدين ؟ هل سيطبق عليهم شرع الله (دستور البلد) ام ستحول منظمات حقوق الإنسان والطابور الخامس من الليبراليين المحليين( السوس) دون تطبيق حدود الشرع ؟؟

  12. أبوغادة [ عدد التعليقات: 515 ] 27/12/2016 في
    رد
    12

    من جنسية عربية فقط

  13. nj250441 [ عدد التعليقات: 14 ] 27/12/2016 في
    رد
    13

    جنسيه عربيه جميعهم لبنانيين

  14. YMOL [ عدد التعليقات: 6 ] 27/12/2016 في
    رد
    14

    اردني لبناني فلسطيني سوري

  15. متابع [ عدد التعليقات: 5 ] 27/12/2016 في
    رد
    15

    في صحيفة اخرى ذكر انهم سوريين ..
    حسبنا الله ونعم الوكيل

  16. رااايق [ عدد التعليقات: 2269 ] 27/12/2016 في
    رد
    16

    استدراج المنظم الرئيسي للحفلة، وهو من جنسية عربية يلقب بـ«حفلة» ..
    .
    اللحين بيعلمونك معنى .. الحفلة وكيف تقيمهااا .. هع ..
    .
    صدى الأستايل .. للصحيفه جميل ورائع .. شكراً لكم .. فيس يبتسم ..@^_^@

  17. فوفو20 [ عدد التعليقات: 4833 ] 27/12/2016 في
    رد
    17

    وراهم وراهم كفو يا الجهات الأمنية

  18. الهوزاني العتيبي [ عدد التعليقات: 3372 ] 27/12/2016 في
    رد
    18

    ليش التشهير والكلام الفاضي

    ابد يسوون نظام يربطونه بالجوازات ويدخل ببصمة العامل يدخل ملفه كامل مخالفات مروريه او تجاوزات اخلاقيه وخلوات وعلاقات محرمه ويكتب تاريخها كذلك

    ويسفر مباشره واذا جاء بعد كم سنه ابد يشوفون بصمته وتدخله ملفه ويحصلون هذه سوابق عليه ثم يرجعونه من حيد ماجاء

  19. نونو [ عدد التعليقات: 71 ] 28/12/2016 في
    رد
    19

    جنسية اخرى!! معروف من اصحاب سهرات الرقص والمجون لبنانين وسوريين واردنيين .

  20. نونو [ عدد التعليقات: 71 ] 28/12/2016 في
    رد
    20

    جنسية اخرى!! معروف من اصحاب سهرات الرقص والمجون لبنانين وسوريين واردنيين .

  21. سيف✔💯 [ عدد التعليقات: 1283 ] 28/12/2016 في
    رد
    21

    لماذا لايتم ذكر جنسيه المتورطين…عموما ابصم بكل اصابعي انهم سوووووريين .

  22. الوفا طبعي [ عدد التعليقات: 435 ] 28/12/2016 في
    رد
    22

    لو سعودي كان اسمه على العنوان وبالخط العريض…لكن الاجنبي لاااااا؟؟؟؟!!!!

  23. ابو عمار [ عدد التعليقات: 7880 ] 28/12/2016 في
    رد
    23

    حرر الرد

  24. jamalco [ عدد التعليقات: 4604 ] 28/12/2016 في
    رد
    24

    وما خفي كان أعظم

  25. Mo7ammed [ عدد التعليقات: 24 ] 28/12/2016 في
    رد
    25

    الله يقويكم
    حتى لو بمذاهبهم ومعتقداتهم يشوفوا أنو شئ طبيعي وأقل من عادي إلا أن البلد له قوانين وأنظمة واحترامهم لهذي القوانين هي احترامهم لشعبها وقيادتها ومقدساتها ، غير كذا خليهم يعيشوا عفنهم بعيد عن بلاد الحرمين.

  26. جعفر [ عدد التعليقات: 17 ] 28/12/2016 في
    رد
    26

    صارت جده متصدره بالقضايا

  27. جعفر [ عدد التعليقات: 17 ] 28/12/2016 في
    رد
    27

    صارت جده متصدره بالقضايا


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