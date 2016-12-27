وزير مصري سابق يتعرض لأزمة قلبية على الهواء .. “فيديو”

القاهرة (صدى):

أصيب الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة المصري الأسبق بأزمة قلبية، أثناء استضافته بأحد البرامج الحوارية على قناة “صدى البلد” أمس .

وكانت المذيعة توجه سؤالاً لـ “عصفور “قبل أن يطلب منها الانتظار لشعوره بالألم، لتطلب من فريق الإعداد الخروج لفاصل اضطراري.

وقالت ” مصادر ” أنه تم نقل عصفور إلى المستشفى لمتابعة حالته الصحية وأشارت الفحوصات الأولية إلى تعرض الوزير الأسبق لجلطة في القلب، وقام الفريق الطبي بعمل فحص كامل له بعد علمهم بإصابته من قبل بجلطة.

وفى ذات السياق أجرى وزير الثقافة الحالي حلمي النمنم اتصالاً هاتفياً بجابر عصفور؛ للاطمئنان على صحته، ولفت إلى أن عصفور سيبقى في المستشفى لمدة يومين تحت الملاحظة.