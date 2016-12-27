تضارب بين الصحة والوحدة المدرسية بشأن إصابة طالبات في الإبتدائية 54 بـ «الجرب»

نايف السالم (صدى):

تضاربت نتائج التقارير الطبية بين الصحة والوحدة في حي الروابي بجدة المدرسية بشأن إصابة طالبات في الإبتدائية 54 بـ «الجرب».

أثبتت نتائج تقارير الوحدة الصحية المدرسية إصابة طالبتين من الابتدائية 54 بمرض الجرب بينما أعلنت صحة جدة أن الطالبات اللاتي تم الكشف عليهن لسن مصابات بالجرب، ويعانين من حساسية جلدية بسيطة.

وأشارت الصحة إلى أنها راجعت تقارير طبية لـ12 طالبة يشتبه بإصابتهن بالمرض، واتضح أن 10 منهن يعانين من حساسية جلدية فقط، كما تمت معاينة 290 طالبة (علماً بأن المدرسة تضم 623 طالبة)، إضافة لفحص جميع المعلمات والعاملات في المدرسة ليتم التأكيد على سلامتهن من «الجرب».

وفى ذات السياق أكد حمود الصقيران المتحدث الرسمي باسم تعليم جدة ،إصابة 7 طالبات من المدرسة الابتدائية 54 بمرض الجرب،مشيراً إلى أنه تم منعهن من الدخول للمدرسة لمدة أسبوعين حتى يتم التحقق من شفائهن وذلك كإجراء احترازي لمنع انتشار العدوى بين الطالبات.

و أوضح الصقيران أن إدارة الصحة المدرسية بتعليم جدة قامت بتشكيل فريق طبي متخصص أجرى الفحص اللازم على المصابات وتحويلهم إلى مركز صحي الروابي، مؤكدا أنه تم التنسيق مع الشؤون الصحية لمتابعة الحالات المصابة في مقر سكنهن والتأكد من سلامة المخالطين لهن.