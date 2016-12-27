بالفيديو ..حادث تفجير المدينة ومحاولة اغتيال الشيخ عائض القرني وفوز ترامب بالرئاسة أبرز أحداث عام 2016

علي القحطاني (صدى):

شهد عام 2016 احداث بارزة ومؤثرة على الساحة بالمستويين المحلي والدولي، سواء كانت رياضية أو سياسية أو أحداثًا إرهابية أو وفاة شخصيات شهيرة .

ورصد تقرير تلفزيوني أذاعته قناة “العربية”، ابرز الاحداث ومنها حادث تفجير المدينة الذي وقع في شهر رمضان الماضي ورؤية 2030 كأبرز الأحداث المحلية، بالإضافة إلى محاولة اغتيال الشيخ عائض القرني في الفلبين، وتنفيذ حكم الإعدام بحق 47 إرهابياً بينهم نمر النمر، ووفاة الإعلامي ماجد الشبل.

وعلى الجانب الدولي فكان على رأسها فوز دونالد ترامب بمنصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والانقلاب العسكري الفاشل في تركيا، والأحداث التي شهدتها مدينة حلب وبعض المدن السورية، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وحادثة اغتيال السفير الروسي في تركيا.

وذكر التقرير أيضاً ظهور فيروس “زيكا”، والتفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة البلجيكية بروكسل، وحادثة مدينة نيس الفرنسية، وفوز منتخب البرتغال بكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، وتنظيم البرازيل لدورة الألعاب الأوليمبية ريو 2016.

والقى الضوء على عددٍ من المشاهير الذين توفوا في هذا العام، بينهم المهندسة العراقية زها حديد، والكاتب الصحفي المصري محمد حسنين هيكل، والعالم المصري أحمد زويل والملاكم الأمريكي محمد علي كلاي، والرئيس الكوبي فيدل كاسترو، بالإضافة إلى الفنانين المصريين محمود عبدالعزيز وأحمد راتب.

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