سجون عسير تكرم الدفعة الأولى من نزلائها لتخرجهم من 3 جامعات

محمد طحيطح (صدى):

قامت إدارة سجون المباحث العامة بمنطقة عسير (السبت الماضي) بتكريم الدفعة الأولى من نزلائها الذين حصلوا على درجة البكالوريوس من ثلاث جامعات (بنظام الانتساب) هي جامعة نجران، وجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.

وحضر الحفل عدد من المسؤولين بالقطاعات الحكومية في المنطقة، إذ تم خلاله عرض مرئي لمسيرة النزلاء الدراسية منذ بداية التحاقهم بالجامعات وحتى حصولهم على الشهادات، ثم بدأت مسيرة الخريجين.

والقت الجامعات كلمة موحدة ، قالها بالنيابة عنهم وكيل جامعة نجران الدكتور محمد بن علي فايع الألمعي أن الخريجين يملأهم الأمل في مسيرة جديدة للمشاركة في بناء الوطن، وزف التهاني لهم ولأسرهم على هذا الحصاد.

وقال الخريجون في كلمتهم التي ألقاها بالنيابة عنهم أحد الخريجين المطلق سراحه أن إدارة السجون قدمت لهم كافة التسهيلات للدراسة وأداء الاختبارات وتهيئة المكان والجو المناسب لهم في يسر وسهولة، مطالباً بفتح المجال لهم أيضاً لمواصلة الدراسات العليا لدرجة الماجستير.

وفي الختام تم تكريم الخريجين من قبل إدارة سجون المباحث التي كرمت أيضا الجامعات الثلاث والإدارات الحكومية المشاركة، فيما قدّمت الجامعات هدايا ودروعاً تذكارية لإدارة سجون المباحث.

وأعرب أحد الحضور في تعليقه عبر الحوار المفتوح عن شكره لهذه البادرة من إدارة المباحث العامة بعسير، والجهود المبذولة، وهذه الخدمات المميزة للنزلاﺀ، وذلك لتحقيق أمنياتهم وأحلامهم وطموحاتهم المستقبلية.