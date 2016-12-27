سجن مواطن عاما لتحريضه على إسقاط الولاية عن المرأة بالدمام

خالد الغامدي (صدى):

عاقبت المحكمة الجزائية في الدمام مواطن بالسجن لعام واحد وتغريمه 30 ألف ريال ومصادرة هاتفه بعد إدانته بالتحريض في موقع «تويتر» على إسقاط الولاية عن المرأة.

وتعود أحداث الواقعة ، عندما تقدمت هيئة التحقيق والادعاء العام في الأحساء بدعوى ضد مواطن ضبطته دورية أمنية أثناء قيامه بوضع ملصقات على عدد من المساجد في الأحساء كتب فيها عبارات باللغتين العربية والإنجليزية تدعو إلى إسقاط الولاية عن المرأة.

وتوصلت هيئة التحقيق إلى أن المتهم هو من وضع مطلب (إسقاط الولاية عن المرأة) و(هاشتاق) (سعوديات نطالب بإسقاط الولاية). ووجه الادعاء العام إلى المدعى عليه تهمة إثارة وتأليب الرأي العام من خلال وضع ملصقات ونشر تغريدات تطالب بإسقاط الولاية عن المرأة.

وقال المتهم في دفاعه أنه لجأ إلى ذلك بسبب وجود قريبات له مظلومات من ذويهن ويطالب بمساواتهن مع الرجل، واعترف أنه وضع الملصقات في سبعة مواقع في جامع آل ثاني، جامع القصيبي، جامع الأمير سعد آل جلوي، جامع الخالدية الكبير، ممشى جامعة الملك فيصل، ومقبرة الكوت وسوق السويق.

وأضاف أنه اختار تلك المواقع لـتوعية الناس وإن أحدا لم يشاركه في فعله، إذ تولى هو كتابة العبارات على هاتفه الجوال ثم عمل على طباعتها وإلصاقها بمفرده في المواقع السبعة، وأقر المتهم أمام المحكمة أنه لم يسبق أن أصيب بأي عارض نفسي أو عصبي ولم يراجع أي مستشفى في هذا الشأن.