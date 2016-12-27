رحيل مؤرخ السعودية “عبدالرحمن بن رويشد “

عادل الحربي (صدى):

رحل مؤرخ الدولة السعودية عبدالرحمن بن سليمان بن رويشد إلى مسواه الأخير أمس (الإثنين)، مخلفاً علماً غزيراً وتأريخاً طويلاً للدولة السعودية.

يذكر أنه ولد في مدينة العاصمة الرياض عام ١٣٤٧، وشهدت نشأته الأولى، حتى نال شهادتين معاً أولها اللغة العربية كطالب منتظم، وثانيهما في الشريعة عام ١٣٧٧.

وانخرط في العمل الحكومي مبكراً، إذ قاد دفة المعهد العلمي بالأحساء عام ١٣٨١، ثم مدير إدارة الكتب والمقررات المدرسية وانتقل لوزارة الداخلية في عام 1390 ،وفي عام ١٣٩٨، أمسى مساعدا لمدير عام الحقوق أعيرت خدماته ليرأس تحرير مجلة الدعوة .