إسرائيل تحقق مع نتنياهو فى قضية رشوة

القدس (صدى):

حققت سلطات الأمن بإسرائيل، فى الأسابيع الأخيرة فى قضية شبهات جنائية ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو،حسبماذكر موقع “روسيا اليوم” .

ووجهت الاتهامات لنتنياهو بتلقى رشوة، وطلبت الشرطة من المستشار القضائى للحكومة، منذ مدة زمنية، الانتقال من عملية تقصى الحقائق إلى التحقيق الجنائى الكامل.

واوضحت تقديرات الأجهزة الأمنية أن المستشار القضائى للحكومة، أفيحاى مندلبليت، سيعطى موافقته خلال أيام على الانتقال من عملية تقصى حقائق إلى تحقيق جنائى معلن وكامل فى ملف رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.