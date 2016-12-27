الرئيس الأمريكي ساخرا من الأمم المتحدة على ” تويتر” :مجرد ناد يجتمع فيه الناس

الرئيس الأمريكي ساخرا من الأمم المتحدة على ” تويتر” :مجرد ناد يجتمع فيه الناس
واشنطن (صدى):

قام الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بوصف  الأمم المتحدة الاثنين بأنها “تبعث على الأسف”.

جاء ذلك بعد أيام من تبني قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية رغم ضغوط ترامب لاستخدام واشنطن لحق النقض (الفيتو).

وغرد ترامب على تويتر قائلا “الأمم المتحدة تملك إمكانات هائلة لكنها في الوقت الحالي مجرد ناد يجتمع فيه الناس ويتحدثون ويقضون وقتا طيبا. تبعث على الأسف الشديد.”




4 تعليقات


  1. ابو وليد [ عدد التعليقات: 268 ] 27/12/2016 في
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    1

    هههههههههههههههههه للاسف كلامه صحيح

  2. بو نواس [ عدد التعليقات: 117 ] 27/12/2016 في
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    2

    هذا الشخص من اكثر الرؤساء صراحة
    فهو يتحدث دون أي قيود او دبلوماسية او نفاق

  3. النخيش [ عدد التعليقات: 548 ] 27/12/2016 في
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    3

    ترامب رئيس وقح طول السنوات والامم المتحده ومجلس الامن يمشون حسب رغبه امريكا وعندما اصدرو القرار السليم ضد اسرائيل طلعت الامم المتحده مثل النادي غطرسه امريكيه تريد ان تسخر العالم لخدمتها وخدمه ابنتها اسرائيل كفى لعب بالامم المتحده

  4. مطـــــــر الاســـــــود [ عدد التعليقات: 1188 ] 27/12/2016 في
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    4

    صحيح — لم تخطىء قيد انملة ,منظمة تحركها دول لخدمة مصالحها وتعطيل مصالح دول اخرى ظلما وبغيا وعدوانا , حتى هذا النادي قمتم بالاستيلاء عليه , وجعلتم منه ناديكم الخاص اذا كنت صادق تخلى عن حق النقض الفيتو عندها نعلم اما انك لاتفقه في سياسة بلدك شيئا وتعرض مصالحكم للخطر او انك في منتهى السذاجة وخلفيتك في سياسة بحححححححح


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