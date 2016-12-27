الرئيس الأمريكي ساخرا من الأمم المتحدة على ” تويتر” :مجرد ناد يجتمع فيه الناس

واشنطن (صدى):

قام الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بوصف الأمم المتحدة الاثنين بأنها “تبعث على الأسف”.

جاء ذلك بعد أيام من تبني قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية رغم ضغوط ترامب لاستخدام واشنطن لحق النقض (الفيتو).

وغرد ترامب على تويتر قائلا “الأمم المتحدة تملك إمكانات هائلة لكنها في الوقت الحالي مجرد ناد يجتمع فيه الناس ويتحدثون ويقضون وقتا طيبا. تبعث على الأسف الشديد.”