الجمارك ترفع رسوم الحماية الجمركية على الدواجن بنسبة 20%

على القحطاني (صدى):

عاودت مصلحة الجمارك العامة برفع رسوم الحماية على الدواجن المجمدة والمبردة والطازجة، إلى فئة الرسوم السابقة، والتي تُقدر بنسبة 20%.

جاء ذلك بعد 3 أعوام من قرار مجلس الوزراء الذي صدر عام 2013، بخفض رسوم الحماية الجمركية على 193 سلعة من السلع التي تعد رئيسية للمستهلك، بالنزول بها إلى حدّ الرسم الجمركي الخليجي الموحد (إعفاء أو 5%) لمدة ثلاث سنوات.

ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج المملكة من لحوم الدواجن إلى 670 ألف طن تقريبًا في عام 2016، وإلى 700 ألف طن في عام 2017، بينما يتوقع أن يظل إجمال الاستهلاك عند نفس مستويات 2015، أي 1.57 مليون طن.

يذكر أن مدير عامّ الجمارك السابق صالح الخليوي قد صرح في عام 2013، أن التخفيض الذي حصل من رسوم كانت 20% سابقًا إلى 5%، سيكون لمدة ثلاثة أعوام أخرى، أي حتى نهاية العام الجاري، ومن أهمها الدواجن المبردة والمجمدة.