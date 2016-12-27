الامير سعود بن عبدالرحمن يتبرع بـ 5 ملايين ريال تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين

عادل الحربي (صدى):

أعلن الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود تبرُّعه بمبلغ خمسة ملايين ريال ، جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بتنظيم حملة شعبية في جميع مناطق السعودية لإغاثة الشعب السوري.



ودشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مساء أمس الحملة بتبرع قدره (20) مليون ريال، كما تبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بمبلغ (10) ملايين ريال، وتبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمبلغ (8) ملايين ريال.

