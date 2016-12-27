الامير سعود بن عبدالرحمن يتبرع بـ 5 ملايين ريال تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين

عادل الحربي (صدى):
أعلن الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود تبرُّعه بمبلغ خمسة ملايين ريال ، جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بتنظيم حملة شعبية في جميع مناطق السعودية لإغاثة الشعب السوري.
أعلن الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود تبرُّعه بمبلغ خمسة ملايين ريال ، جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بتنظيم حملة شعبية في جميع مناطق السعودية لإغاثة الشعب السوري.
ودشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مساء أمس الحملة بتبرع قدره (20) مليون ريال، كما تبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بمبلغ (10) ملايين ريال، وتبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمبلغ (8) ملايين ريال.
2 تعليقان
عطوني مليووون منها بس ظروفى صعبه جدا انا مواطنه سعوديه اصل بس عدوني سوريه وعطوني مليوون بس يا اهل بلدي يا اهل الكرم الغريب تغرفون له بشيول واحنا تعطون فتات ومقصقص الله يعزنا من عنده ويرفعنا ياهل وطني ي عزوتي ي سندي
يا اهل الكرم مليون ماتعتبر شى فى بحر الملايين اللتي سكبت وتسكب دائما للخارج
عطوني مليووون منها بس ظروفى صعبه جدا انا مواطنه سعوديه اصل بس عدوني سوريه وعطوني مليوون بس يا اهل بلدي يا اهل الكرم الغريب تغرفون له بشيول واحنا تعطون فتات ومقصقص الله يعزنا من عنده ويرفعنا ياهل وطني ي عزوتي ي سندي
يا اهل الكرم مليون ماتعتبر شى فى بحر الملايين اللتي سكبت وتسكب دائما للخارج