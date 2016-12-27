اعتقال مدير مقهي في تركيا بتهمة إهانة «أردوغان»

وكالات (صدى):

اعتقلت السلطات التركية مدير مقهى داخل مبنى صحيفة “جمهوريت” التركية المعارضة، بعد أن صرح بأنه يرفض أن يقدم كوبا من الشاي للرئيس رجب طيب أردوغان.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” الإثنين أنه تم احتجاز سينول بوران، مدير المقهى الموجود في مبنى “جمهوريت” بتهمة إهانة الرئيس، فيما قال محامي بوران إن رفضه هذا لا يعد إهانة.

وكان بوران في طريقه إلى العمل أول أمس، عندما وجد أن الشرطة أغلقت الشوارع ضمن إجراءات أمنية لإلقاء الرئيس التركي خطابا، فقال بوران لضباط الشرطة إنه “لن يقدم كوبا من الشاي لهذا الرجل”.

يذكر أن عقوبة السجن بتهمة إهانة الرئيس قد تصل إلى 4 سنوات، وكانت السلطات التركية اعتقلت الشهر الماضي، 10 موظفين من صحفية “جمهوريت” للاشتباه في دعمهم لمسلحين أكراد، ورجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو الماضي.