نشر : 2016/12/27 - 12:38 ص 267 مشاهدة 1 تعليق صدى سبورت فيديو : تعليق الأمير نواف بن سعد بعد الخساره من النصر مفضلة تكبير طباعة حفظ Tweet
سبحان الله يالطواقي تبون الحكم يمشي المباراه على كيفكم،طيب الخضير ماقصر معكم لكن النصر كان أقوى، رغم الغيابات إلا أن النصر بمن حضر وقدم مباراه جميله وترك الزعيق للزعيق، الطواقي حاله نادره إن فازوا أو خسروا أو تعادلوا يقللون من الفريق الآخر هكذا هو ديدنهم، وعلى فكره من بداية الموسم وانتم يالسنافر ما تمشون إلا بالدفع النووي ليش كل هذا الصراخ والعويل والزعيق علشانكم خسرتم من النصر وحطيتوا جام غضبكم عل الخضير بالرغم انه انقذكم من نتيجه تاريخيه لولا قراراته اللي ساعدتكم هو ومساعده أبو الفزعات الغى هدف بحجة التسلل وهو ليس تسلل بشهادة خبراء التحكيم والغى ضربة جزاء محتسبه صحيحه 100 % أيضاً بشهادة خبراء التحكيم عدا الفوده.