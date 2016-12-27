القبض على 4 رجال في الهند اتهمتهم سائحة أمريكية بالتعدي الجنسي

وكالات (صدى):

ألقت الشرطة الهندية، القبض على أربعة رجال متهمين بالاعتداء الجنسي على سائحة أمريكية، حضرت إلى نيودلهي بمفردها في وقت سابق من العام.

وذكرت قناة “إيه بي سي” الإخبارية، نقلاً عن أحد ضباط الشرطة أن المتهمين هم مرشد سياحي وأحد رفقائه، إضافة إلى سائق سيارة وأحد العمال في فندق، وتم إلقاء القبض عليهم الاثنين.

وقالت السيدة، إنها تقدمت بشكواها إلى الشرطة بأن أربعة رجال اعتدوا جنسيًا عليها بعد أن تم تخديرها في أحد الغرف بفندق بنيودلهي في شهر أبريل الماضي، مبينة أنها عادت إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد الاعتداء وسجلت شكواها من خلال بريد إلكتروني لشرطة نيودلهي، ثم عادت إلى العاصمة الهندية في وقت سابق من الشهر الحالي لتعقب المتهمين، فيما نفى المتهمون التهمة التي وجهت إليهم.