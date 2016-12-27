زيارة الربيعة تطيح بعدد من القيادات الصحية في تبوك

محمود البلوي (صدى):

توقعت مصادر من داخل مديرية الشؤون الصحية بتبوك صدور قرارات اليوم الثلاثاء لعدد من قيادات الشؤون الصحية بالمنطقة، ومن بينهم مدير مستشفى الملك فهد التخصصي عبدالكريم العنزي، حيث إن تكليفه بالعمل كمدير للمستشفى منتهٍ منذ حوالي شهر.

وكان مدير عام الشؤون الصحية الدكتور غرم الله الغامدي أصدر الاثنين قراراً بإعفاء مدير مستشفى الملك خالد بتبوك أحمد الزيلعي من منصبه، ورشحت مصادر الدكتور عبدالرحمن الطلوحي، والذي كان يعمل سابقاً مديراً لمستشفى الملك فهد المدني، لتولي إدارة مستشفى تبوك.

يأتي ذلك بعد عدة أيام على مغادرة وزير الصحة توفيق الربيعة – مدينة تبوك – بعد زيارة استمرت حوالي خمس ساعات، والتي كان الهدف منها افتتاح مستشفى الملك فهد التخصصي، ومستشفى الصحة النفسية بمجمع الملك عبدالله الطبي، بتشريف من سمو أمير المنطقة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز.

وكان وزير الصحة خالف التوقعات لحظة وصوله للمنطقة، حيث قام بتوجيه مرافقيه للمستشفى الجديد، وقام هو بزيارة استثنائية لمستشفى الملك خالد المدني، والتقى بالمراجعين الذين أبدوا تذمرهم من الوضع الصحي من تفاوت للمواعيد، وضياع للملفات والتحاليل الطبية، وعدم التنظيم، ومن ثم قام الوزير بالوقوف على منشآت بعض المراكز الصحية الحديثة، والتي حدثت بها انهيارات قبيل الزيارة.