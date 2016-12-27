وزارة التجارة تداهم محل بيع العَلَم الإسرائيلي وتستدعي صاحبه بالرياض

عادل الحربي (صدى):

داهمت الفرق الميدانية لوزارة التجارة والاستثمار سوق الرياض التعميري، بجوار سوق المعيقلية، بعد اكتشاف مواطن صورة “العلم الإسرائيلي” يتوسط مجموعة من أعلام الدول على ملابس شتوية اشتراها لطفلته.

وقامت الفرق بتفتيش السوق، وضبط مخالفات، وإيقاع العقوبات اللازمة نظامًا، وإعداد المحاضر اللازمة. كما تم استدعاء صاحب المنشأة المخالفة للوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقها.

وأكد المواطن سعيد القحطاني أن مثل الملابس تتزايد في السوق دون أي رقابة، لا من صاحب المحل البائع، الذي يبحث عن الأرباح، ولا من الجهات الرقابية، التي يفترض تكثيف أعمالها الرقابية، ومعاقبة تلك المحال التي تبيع مثل هذه الملابس.

وتمنى “القحطاني” من وزارة التجارة الوقوف على المحل، مؤكدًا أنه على استعداد لمرافقتهم في الجولة، وسحب هذه الملابس التي تحمل العَلم الإسرائيلي.