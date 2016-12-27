شاب يسقط ميتا أثناء لعب مباراة كرة قدم في القطيف

خالد الغامدي (صدى):

توفي شاب قبل قليل فجأة أثناء لعبة كرة القدم مع زملائه في محافظة القطيف.

وتشير التفاصيل إلى أن الشاب عبدالعزيز سعيد المرهون 33 عاما سقط فجأة أثناء مباراة كرة القدم، حاول زملائه إسعافه، بيد أنهم فشلوا في إسعافه، ما سبب موته.

وتعود سلسلة الوفيات الفجائية في الملاعب لحالات شائعة وفق أطباء، منها ما يعرف بـ “بلع اللسان”، وهو ارتخاء عضلة اللسان لتسد مجرى الهواء.

وتعد وفاة الشاب الذي لم يتجاوز ٣٣ عاما التاسعة من نوعها في غير منطقة في محافظة القطيف في أقل من عامين، منها حالتي وفاة خلال الشهرين الماضيين.