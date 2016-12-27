أوباما: لو ترشحت للانتخابات مرة ثالثة لهزمت ترامب

وكالات (صدى):

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إنه واثق بالفوز في الانتخابات الرئاسية لو أتيحت له ان الترشح لولاية ثالثة.

وأشار أوباما إلى أن الأمريكيين يؤمنون بشكل كبير برؤيته السياسية رغم اختيارهم الجمهوري دونالد ترامب الشهر الماضي لخلافته في البيت الأبيض.

وأضاف أوباما أن الشعب الأمريكي لا يزال يؤيد رؤيته التقدمية رغم أنهم صوتوا لترامب، نقيضه السياسي.

وأوضح أوباما،: “أنا واثق بهذه الرؤية لأنني واثق بأنني لو رشحت نفسي للانتخابات مرة أخرى، لتمكنت من حشد غالبية الأميركيين وراء هذه الرؤية”. واصفاً خسارة الديمقراطيين للانتخابات الرئاسية بالــ”مؤلمة”.