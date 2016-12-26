بالفيديو .. معلم يربط حذاء طالب في الطابور الصباحي يثير ثناء المغردين

عادل الحربي (صدى):

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ،يرصد معلماً وهو يقوم بربط حذاء طالب في الطابور الصباحي.

و قام معلم بتصوير زميله دون علمه مبديا إعجابه بتصرفه، وموجها من خلاله رسالة لمن يحتقر مهنة التعليم.

وأظهر الفيديو المعلم، وهو يجثو أمام الطالب الذي يمارس حركات الإحماء في الطابور، ويعقد رباط حذائه المنفك، فيما يقوم زميله بتصويره دون علمه.

وقال المعلم الذي يقوم بالتصوير، إنه يفعل ذلك دون علم زميله ، مؤكدا أن هذا السلوك رد على من يسبون المعلمين، فيما علق مغردون مثنين على تصرف المعلم.

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