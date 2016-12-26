وفاة 18 باكستانيا بعد شرب خمور مسمومة

وكالات (صدى):

لقي 18 شخصا على الأقل مصرعهم وفقد سبعة اخرين الوعي بعد شرب خمور مسمومة في منطقة توبا تيك سنج في اقليم البنجاب شمال شرق باكستان اليوم الاثنين.

وقال موقع “دون نيوز”الاخباري الباكستان ان هؤلاء الاشخاص مسيحيون، وانهم احتسوا الخمور خلال الاحتفال بعيد الميلاد.

كانت تقارير اولية ذكرت ان ما اجماليه 22 شخصا احتسوا خمرا مسمومة ، وتم نقل 16 منهم الى المستشفي المحلي حيث توفى 13 منهم حتى الان.

من جهة اخرى، تم نقل ستة اخرين الى مستشفى فيصل اباد حيث توفى خمسة منهم في وقت لاحق.

وصرح اطباء لموقع دون نيوز ان حالات الشخصين الباقيين حرجة، وقالوا ان من السابق لاوانه الحديث عن فرص بقائهم على قيد الحياة.

وقال نائب قائد الشرطة عاطف عمران قوريشي انه يتم اجراء تحقيق بشان الحادث ، مؤكدا انه سوف يتم اتخاذ اجراء ضد المتورطين في بيع الخمورالمسمومة.