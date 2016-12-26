الدولي للتاريخ والإحصاء: “نوير” أفضل حارس في العالم للمرة الرابعة

معاذ محمود (صدى):

أعلن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، تتويج الدولي الألماني مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونيخ الألماني، بلقب أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2016، متفوقا على الإيطالي جان لويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي، والبرتغالي روي باتريسيو، حارس مرمى سبورتنج لشبونة.

وتم اختيار أفضل حارس مرمى في العالم في 2016 من خلال استفتاء أجراه الموقع العالمي للاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء وبمشاركة 56 بلداً من مختلف أنحاء العالم.

وحصل نوير على 156 نقطة، متخطيًا بوفون صاحب الـ91 نقطة، و باتريسيو الذي حل في المركز الثالث بمجموع 50 نقطة، وبرافو حارس مانشستر سيتي في المركز الرابع بمجموع 45 نقطة.

الجدير بالذكر أن هذه المرة هي الرابعة للحارس صاحب الـ30 سنة على التوالي التي يفوز بهذه الجائزة.