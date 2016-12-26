نجم الهلال السابق: النصر استحق الفوز في الديربي

معاذ محمود (صدى):

أكد التونسي نجيب الإمام، نجم فريق الهلال السابق، على أن نادي النصر استحق الفوز على الزعيم بهدفين دون مقابل في الدور قبل النهائي لكأس ولي العهد.

وأشاد “الإمام” بإدارة الكرواتي زوران ماميتش مدرب النصر للديربي، مؤكدا أن النصر استحق الخروج بالفوز بثنائية نظيفة بديربي الرياض،بعد أن قدم مباراة جيدة للغاية وعرف كيف يخرج بالفوز أمام الهلال، وسجل هدفين بالشوط الأول وأنهى بهما الديربي مبكرا ولم يكن هناك رد من الهلاليين”.

وشدد النجم التونسي السابق، على أن غياب الثنائي نواف العابد للإصابة والمحترف البرازيلي كارلوس إدواردو للإيقاف أثر على أداء فريق الهلال الهجومي.