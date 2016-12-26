“باعشن” و”عبد الكريم” يحفزان لاعبي الاتحاد للفوز على الأهلي

معاذ محمود (صدى):

حرص المهندس حاتم باعشن، رئيس نادي الاتحاد، وأسعد عبد الكريم عضو شرف النادي، على التواجد في مران الفريق اليوم الإثنين، من اجل تحفيز اللاعبين للفوز على غريمهم التقليدي الأهلي غدا في نصف نهائي كأس ولي العهد.

وخض الفريق مرانًا خفيفاً في مجمله، حيث لم يفرض خلاله المدير الفني التشيلي سييرا أعباء تدريبية ثقيلة خشية تعرضهم للآلام العضلية نتيجة عدم ارتياحهم بشكل كاف، من بعد لقاء الرائد الماضي، مكتفياً بمناورة حركية، عمد خلالها على ترسيخ كيفية تحرك اللاعبين وتطبيق الضغط العالي على حامل الكرة، وكيفية إغلاق المنافذ بشكل سريع حال فقدان الكرة.

وعقب نهاية المران، انتظم اللاعبون الـ 18 المستدعين للقاء، بمعسكر النادي الداخلي.