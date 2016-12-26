بالصور.. 100 متطوع من الهلال الأحمر السعودي في نصف نهائي كأس ولي العهد

معاذ محمود (صدى):

شارك (100) متطوع من هيئة الهلال الأحمر السعودي في تغطية مباراة الهلال والنصر في نصف نهائي كأس ولي العهد التي أقيمت مساء اليوم من خلال نشر المتطوعين بين الجماهير والمدرجات والساحات الداخلية والخارجية لإستاد الملك فهد الدولي, لمباشرة أي حالات مرضية أو إصابات أثناء المباراة ضمن اتفاقية الشراكة الإنسانية التي وقعتها هيئة الهلال الأحمر السعودي مع نادي الهلال السعودي.

وتوزع المتطوعون على عدة فرق ميدانية وتم تزيدهم بحقائب إسعافية مجهزة بكامل المعدات والقطع الطبية المستخدمة في مباشرة الحالات الطارئة للمرضى والمصابين, ويتمتع المتطوعين بخلفية طبية عالية, وتدريب حيث أن من بينهم طلاب طب وممرضين ممارسين وأطباء يمارسون على رأس العمل, جمعهم حب العمل التطوعي من خلال هيئة الهلال الأحمر السعودي.

وخلال المباراة شاركت القافلة التوعوية والمعرض المتنقل من بعد الساعة الرابعة وحتى نهاية المباراة بتوزيع عدد من المطبوعات والمنشورات التوعوية والتثقيفية الصحية, التي تسهم في رفع الوعي ألإسعافي الأولي لدى الجماهير الرياضية وتزيدهم بمعلومات يستطيعون من خلالها التعامل مع الحالات الإسعافية الأولية التي لا تستدعي التدخل من قبل الفرق الإسعافية التابعة للهلال الأحمر السعودي, أو كيفية التعامل مع الحالات الطارئة في حال لزم تدخل الفرق الإسعافية للهلال الأحمر السعودي.

كما قامت بتوزيع الهدايا التذكارية للحاضرين لمقر القافلة خارج الملعب، وقد تم مباشر أكثر من ” 23 ” حالة خلال المباراة من الفرق التطوعية الراجلة الموزعة في الملعب .