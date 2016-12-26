وزير الخارجية البحريني يزور مدبرة المنزل “ليلى” بالهند

وكالات (صدى):

زار وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، مدبرة المنزل في بيتها في كوراما كيرالا بالهند.

ونشر آل خليفة اليوم (الاثنين)، صورة على حسابة على “انستجرام” لدى زيارة المرأة في منزلها في الهند، سعيدًا باللقاء، وكتب معلقًا أنه في زيارة “ليلى” مدبرة المنزل، في بيتها في كوراما كيرالا بالهند.

وأضاف أنها شاركت عائلته حياتهم طيلة 21 عامًا، كانت فيها مثالا للمودة والأمانة والوفاء.

تصرف آل خليفة لقي إشادة كبيرة من متابعي الحساب، واصفين ما قام به بأنه من باب التواضع، والوفاء الجميل.