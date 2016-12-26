“الخضير” يحتسب جزائية للنصر .. ومساعده يُلغيها ” وتعد هذي ثاني الغاء ركلة جزاء في الموسم

محمد بن شقيه (صدى):

أثار الدولي “تركي الخضير” حكم مباراة النصر والهلال في نصف نهائي كأس ولي العهد، مساء اليوم الاثنين على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض؛ والتي انتهت بفوز نادي النصر ” بهدفين مقابل لاشي ” حيث الجدل، عند الدقيقة ٣١ من الشوط الأول باحتساب ركلة جزاء للنصر وقبل أن يتقدم الاعب ” النصراوي لتنفيذها استدعى “أحمد فقيهي” الحكم المساعد زميله “الخضير” وتحدثا قبل أن يعلن “الخضير” إلغاء الجزائية.

وتعد هذه ثاني حالة لإلغاء ركلات الجزاء هذا الموسم؛ حيث كانت الأولى في مباراة الاتحاد والشباب التي احتسب معها الحكم “عبدالرحمن السلطان” ركلة جزاء للاتحاد اعتقاداً منه ملامسةَ الكرة يد “حسن معاذ” لاعب الشباب قبل أن يتدخل مساعده ويلغي الجزائية.