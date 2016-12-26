زوران: النصر فاز لأنه الأفضل .. دياز: هذه أسوأ مبارياتي مع الهلال

الرياض (صدى):

قال زوران ماميتش المدير الفني لفريق النصر أن الجميع شاهد انضباطا تكتيكيا من فريق النصر حسم الأمور أمام الهلال بنصف نهائي كأس سمو ولي العه وصعد النصر إلى المباراة النهائية لبطولة كأس سمو ولي العهد بعد الفوز على الهلال بهدفين دون رد.

وقال زوران عقب المباراة :” يوجد اكثر من عامل للفوز اليوم .. الأهم كان الانضباط ، عملنا اليوم ما اتفقنا جميعاً عليه والكل كان على قدر من المسؤليه ، المدرب الذي ليس لديه استعداد للمغامرة وتطبيق أشياء جديدة في كرة القدم لا يعمل بها”.

وأضاف:” لم ننتصر اليوم بسبب اخطاء الهلال، انتصرنا لأننا كنا الأفضل ، واحدة من المفاجأت في مباراة اليوم كانت مشاركة ابراهيم غالب أساسياً “.

ومن جانبه قال دياز المدير الفني للهلال:” هذه أسوا مباراة لي مع الهلال ، الهلال لم يكن جيدا في الشوط الأول كما أن التوفيق لم يكن معنا في الشوط الثاني”.

وأضاف:” صدمت اليوم بغياب التركيز وسنحاول التصحيح فيما هو قادم ، سنحلل بكل هدوء الأخطاء التي ظهرت في مباراة اليوم”.