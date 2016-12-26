الإعدام لـ4 متهمين بقتل أحد رجال مكافحة المخدرات بالأردن

عمان (صدى):

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية في جلسة عقدتها اليوم، بالإعدام شنقا على أربعة متهمين قتلوا أحد رجال إدارة مكافحة المخدرات في العقبة في سبتمبر من العام الماضي.

كما قضت المحكمة بحبس متهم آخر سنة ونصف السنة، وأدانته بجنحة حيازة سلاح ناري دون ترخيص، في حين برأت المحكمة متهمين اثنين آخرين.

من جهة أخرى تمكنت إدارة مكافحة المخدرات الأردنية من ضبط 2.3 مليون حبة مخدرة، أخفيت داخل قطع حديدية داخل منزل شرقي العامة عمان، في حين قضت محكمة أمن الدولة الأردنية بالإعدام شنقا حتى الموت على أربعة متهمين قتلوا أحد رجال مكافحة المخدرات في العقبة العام الماضي.

وأفادت إدارة الإعلام الأمني في مديرية الأمن العام الأردنية – في بيان اليوم الاثنين – إن معلومات وردت لإدارة مكافحة المخدرات حول قيام عدد من المشبوهين بقضايا تهريب المواد المخدرة بتخزين كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيدا لتهريبها خارج المملكة، وتم رصد تحركاتهم.

وأضافت أن التحقيقات أكدت إخفاء هؤلاء المشبوهين لكمية كبيرة من الحبوب المخدرة وتخزينها داخل منزل بشرق عمان، وتم مداهمة المنزل وضبط ثلاثة أشخاص داخله، وعثر على عدد كبير من القطع الحديدية التي أخفي بداخلها 2 مليون و300 ألف حبة مخدرة، بالإضافة إلى ضبط سلاح ناري داخل المنزل.

وأشار البيان إلى أنه تبين خلال التحقيقات تورط شخص رابع في القضية ومازال البحث عنه جاريا.