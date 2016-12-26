بالفيديو.. «العمل والتنمية» تكشف آلية احتساب الدخل لـ«برنامج حساب المواطن»

عادل الحربي (صدى):

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية آلية احتساب دخل الأسرة ضمن برنامج ” حساب المواطن”

وأوضح مستشار وزير العمل والمشرف العام على التنمية الاجتماعية، المهندس ماجد العصيمي، آلية احتساب الدخل في برنامج “حساب المواطن”، مشيرا إلى أن كل مصادر دخل رب الأسرة سيتم احتسابها ضمن البرنامج ، كمصدر الدخل الرئيسي، ويشمل ذلك كافة الأعمال التجارية.

وقال العصيمي، في مداخلة مع “الإخبارية”، إن رواتب الزوجة والأبناء سيكون لها معادلة خاصة عادلة، حيث ستعلن في وقتها بالتزامن مع إطلاق البرنامج رسميا، مؤكدا أنه لن يتم الربط مع البنوك لمعرفة الدخل الشهري، وإنما سيتم الاعتماد على المعلومات التي يزودها المواطن للبرنامج.

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