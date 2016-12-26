الإيجابيات والسلبيات المحتملة لتطبيق الرسوم الجديدة على الوافدين

علي القحطاني (صدى):

فتح عزم الحكومة السعودية تطبيق برنامج “المقابل المالي”، الذي يقضي بفرض رسوم على الوافدين ومرافقيهم، بدءا من شهر يوليو المقبل المجال أمام ىلكثير من النقاشات والمداولات حول تأثيرات القرارات على المواطن وكذلك على القطاع الخاص.

وفيما يلي نرصد الإيجابيان والتداعيات المحتملة لتطبيق القرار:-

أ‌- الإيجابيات:-

1- توفير قاعدة بيانات لحجم العمالة والمبالغ الممكن تحصيلها من رسوم التجديد والإجراءات

2- ودعم خزينة الدولة بشكل تصاعدي خلال السنوات الأربع المقبلة.

3- المساهمة في أن يبقى من المقيمين الأصلح لخدمة البلد

4- خفض أعداد العمالة، بعد أن وصلت إلى مستويات عالية وغير طبيعية

5- تزايد فرص إحلال السعوديين محل الوافدين.

ب‌- التداعيات المجتملة للقرار

1- اتخاذ نسبة كبيرة من العمالة الأجنبية قرار الرحيل، تجنبا لدفع الرسوم، وهو ما سيضعف المبلغ الذي يستهدف البرنامج تحصيله منهم

2- حدوث فجوة في الوظائف وسير عجلة العمل

3- بقاء المتسترين التجاريين، الذين سيكون لديهم الاستعداد للبقاء، حتى وإن كلف الأمر دفعهم رسوما طائلة، كونهم مستفيدين من العيش والعمل بالسعودية

4- احتمالية تأثر قطاعات عدة بالرحيل الجماعي مثل الوحدات السكنية والمحال ومعارض السيارات وقطاع التجزئة.