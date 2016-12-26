ثلاثة قتلى في تمرد داخل سجن بجنوب افريقيا

وكالات (صدى):

قتل ثلاثة اشخاص واصيب 26 اخرون في تمرد اليوم الاثنين داخل سجن في بورت اليزابيث بجنوب افريقيا، وفق ما اعلنت السلطات.

وقال المتحدث باسم مصلحة السجون لوغان مايستري لفرانس برس “وقعت مواجهة بين حراس وسجناء اسفرت عن مقتل ثلاثة اشخاص واصابة 26 اخرين”، من دون ان يحدد ان كان الضحايا حراسا او سجناء.

وتوجهت مروحية وسيارات اسعاف الى سجن سانت البانز فيما كان حراس يحاولون اعادة النظام. وسبق ان شهد السجن اعمال شغب دامية في 2013.

وسيتوجه وزير العدل مايكل ماسوتا الى السجن الثلاثاء.

ودعا حزب التحالف الديموقراطي المعارض الى التحقيق في ما حصل، مضيفا “ليست المرة الاولى التي تحصل فيها حوادث عنيفة في هذا السجن”.

والشغب في السجون مألوف في مقاطعة شرق الكاب التي عاصمتها بورت اليزابيث.