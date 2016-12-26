الجبير: ضباط إيرانيون يقودون مليشيات الحشد الشعبي في العراق

علي القحطاني (صدى):

أكد وزير الخارجية عادل الجبير أن الحشد الشعبي في العراق مؤسسة طائفية بحتة، موضحا أن ميليشيات الحشد يقودها ضباط إيرانيون.

وشدد الجبير في مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني، ناصر جودة، حرص المملكة على عروبة العراض، مؤكدا معارضة السعودية لأي قوات طائفية على أرض العراق، وقال: “نحرص على التصدي لأي عملية إرهابية عبر الحدود العراقية”.

وأوضح الجبير أن التعاون السعودي الأردني في مجال مكافحة الإرهاب قائم منذ أعوام، وأن المجلس التنسيقي الأردني مبني على أسس مؤسساتية.