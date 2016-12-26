طالبات نجران وجازان يدعمن الجنود على الحد الجنوبي

حسن الجعفري (صدى):

أعدت مديرة مدرسة ومعلماتها بنجران وجبة الغداء للجنود بالحد الجنوبي، عبارة عن بعض الأكلات الشعبية تقديرا لهم بما يقدمونه من حماية لحدود الوطن، ويضحون بأنفسهم وراحتهم ودمائهم لننعم بالأمن والأمان.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة لوجبة الغداء المقدمة للجنود في مبادرة لرفع الروح المعنوية لجنودنا البواسل.

وقال النشطاء أن هذه لم تكن البادرة الأولى، حيث أهدت منسوبات مدرسة ابتدائية بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، وجبة غداء لرجال القوات البرية (القوة 83) بالمحافظة، تقديراً منهن لهم واستشعاراً بما يقدمونه لحماية الوطن.

وبادرت طالبات مدرسة ثانوية بيش الأولى بجازان بتقديم الهدايا للجنود المرابطين على الحدود باتجاه جازان، وأوضح الرقيب مطاعن بيطلي أنه فوجئ عند زيارته لعائلته بطالبة من أقربائه تطلب منه إيصال عدد من الهدايا التي أعدتها برفقة زميلاتها في المدرسة للجنود المرابطين كدعم لهم، وإشعارهم بأن خلفهم من يدعو لهم ويهتم لشأنهم ويثمن لهم وقفتهم ومرابطتهم على حدود الوطن للدفاع عن الدين والوطن.

بدورهم، ثمن الجنود المرابطون مبادرات الطالبات بتقديم الهدايا والموقف النابع من الإحساس بالمسؤولية، وأن هذا الخلق وهذه المبادرات الجميلة ليست بغريبة عن الطلاب الذين كانوا من أوائل المبادرين لزيارة الجنود المرابطين لتقديم الدعم المعنوي.